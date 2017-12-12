Титов
Вячеслав Александрович
ИНН 780529775802
г. Санк-Петербург
Послужной список
Согласно трудового договора №12/ТД от 1 декабря 2019 г. Вячеслав Титов Александрович был принят на должность Исполнительного директора в ООО "ОСК"
Данный сотрудник подписал данный договор и исполнял свои должностные обязанности в этой компании в течении нескольких лет.
За время работы данный человек сделал следующее:
В настоящий момент уволен из компании ООО «ОСК» по статье ...
Опыт работы
Зарегистрирован как Индивидуальный предприниматель Титов Вячеслав Александрович
ИНН 780529775802
ОГРНИП 317784700300221
12 декабря 2017 г.
За время работы в компании ООО "ОСК" Вячеслав Титов
сотрудничал с компаниями:
ООО "Акуланеруд" ИНН:4703148350 ОГРН:1174704000877
ООО "НеваТранзитОил" ИНН:7839092125
О моральных и деловых качествах данного предпринимателя и сотрудника компании можно судить о его поступках.
А именно: .........
Титов Вячеслав Александрович ИНН780529775802
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