Согласно трудового договора №12/ТД от 1 декабря 2019 г. Вячеслав Титов Александрович был принят на должность Исполнительного директора в ООО "ОСК"



Данный сотрудник подписал данный договор и исполнял свои должностные обязанности в этой компании в течении нескольких лет.



За время работы данный человек сделал следующее:





В настоящий момент уволен из компании ООО «ОСК» по статье ...



