Титов
Вячеслав Александрович
ИНН 780529775802

г. Санк-Петербург
Послужной список
Согласно трудового договора №12/ТД от 1 декабря 2019 г. Вячеслав Титов Александрович был принят на должность Исполнительного директора в ООО "ОСК"

Данный сотрудник подписал данный договор и исполнял свои должностные обязанности в этой компании в течении нескольких лет.

За время работы данный человек сделал следующее:


В настоящий момент уволен из компании ООО «ОСК» по статье ...

Опыт работы
Зарегистрирован как Индивидуальный предприниматель Титов Вячеслав Александрович

ИНН 780529775802
ОГРНИП 317784700300221
12 декабря 2017 г.

За время работы в компании ООО "ОСК" Вячеслав Титов
сотрудничал с компаниями:

ООО "Акуланеруд" ИНН:4703148350 ОГРН:1174704000877

ООО "НеваТранзитОил" ИНН:7839092125


О моральных и деловых качествах данного предпринимателя и сотрудника компании можно судить о его поступках.

А именно: .........
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